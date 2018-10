ATLANTA — Le gaucher Sean Newcomb, et non Kevin Gausman, sera le lanceur partant des Braves d’Atlanta lors du troisième match de leur série de division face aux Dodgers de Los Angeles dimanche.

Le gérant Brian Snitker en a fait l’annonce samedi alors que son équipe fait face à l’élimination après avoir perdu les deux premières parties de la série trois de cinq.

Snitker a expliqué qu’il avait discuté de l’idée avec le directeur général Alex Anthopoulos pendant l’envolée ramenant l’équipe à Atlanta après le revers de 3-0 des Braves vendredi soir.

Âgé de 25 ans, Newcomb a affiché un dossier de 12-9 et une moyenne de points mérités de 3,90 à sa première saison complète dans les Ligues majeures.

Lors du premier duel de la série, il a lancé pendant deux manches sans donner de points, en relève à Mike Foltynewicz.

Le droitier recrue Walker Buehler devrait être le lanceur partant pour les Dodgers.

Lors du match de bris d’égalité lundi face aux Rockies du Colorado, Buehler a concédé un seul coup sûr et aucun point en six manches et deux tiers.

Les Dodgers ont gagné les deux premières parties de la série par un score combiné de 9-0.