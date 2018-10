PROVIDENCE, R.I. — Le défenseur Brett Kulak a couronné une remontée de troisième période en déjouant Dan Vladar à 19:25 et le Rocket de Laval a entamé sa deuxième saison d’existence dans la Ligue américaine avec une victoire de 3-2 contre les Bruins de Providence samedi.

Michael Chaput a sonné le début de la remontée en complétant un jeu de Kenny Agostino à 3:51 du troisiême vingt.

Un peu moins de six minutes plus tard, le capitaine Byron Froese a ramené les deux formations à égalité, aidé de Michael McCarron et de Hunter Shinkaruk.

McCarron et Froese ont ensuite contribué au but décisif, permettant à l’entraîneur Joël Bouchard de savourer une spectaculaire victoire à son premier match derrière le banc de la formation lavalloise.

Le Rocket a offert une bonne performance à l’étranger en amassant 34 tirs pendant que le gardien Charlie Lindgren ne faisait face qu’à 20 rondelles.

Mark McNeill et Jérémy Lauzon ont déjoué Lindgren.

La troupe de Joël Bouchard disputera son prochain match dès dimanche après-midi à Hartford contre le Wolf Pack de Hartford.