NEW YORK — Viktor Arvidsson a marqué deux buts et les Predators de Nashville ont tenu le coup pour battre les Islanders de New York 4-3, samedi soir.

Mattias Ekholm et Craig Smith ont aussi touché la cible pour les Predators alors que P.K. Subban a récolté deux mentions d’assistance. Juuse Saros, qui amorçait le match à la place de Pekka Rinne, a stoppé 26 rondelles.

Mathew Barzal a amassé un but et une aide tandis que Valtteri Filppula et Anders Lee ont enfilé l’aiguille une fois pour les Islanders. Josh Bailey s’est fait complice de deux buts et Thomas Greiss a bloqué 19 lancers.

Barry Trotz, qui a aidé les Capitals de Washington à soulever la coupe Stanley en juin, a été embauché par les Islanders à titre d’entraîneur-chef. L’équipe venait de rater les séries pour une huitième fois en 11 saisons. Après avoir gagné son premier match à la barre des Islanders, il tentait de signer un premier gain à domicile.

Les Predators n’ont pas tiré de l’arrière de la rencontre, mais les Islanders ont créé l’égalité à deux reprises sans toutefois prendre les devants.