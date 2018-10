BUFFALO, N.Y. — Conor Sheary a enfilé l’aiguille deux fois, Carter Hutton a réalisé 43 arrêts et les Sabres de Buffalo ont battu les Rangers de New York 3-1, samedi soir, pour signer une première victoire cette saison.

Le capitaine des Sabres, Jack Eichel, a complété la marque dans un filet désert. Après avoir été hués par leurs partisans à la suite d’un revers contre les Bruins de Boston, lors du match d’ouverture à Buffalo, les Sabres ont mis fin à une série de six revers au KeyBank Center, si on remonte à la dernière saison.

Brett Howden a marqué sur un retour de lancer pour les Rangers, qui ont perdu leurs deux premières sorties de la saison sous la tutelle de David Quinn, leur entraîneur-chef recrue.

Henrik Lundqvist a repoussé 26 rondelles pour les Rangers, qui ont dominé les Sabres 44-29 au chapitre des tirs au but.

Hutton a gagné un premier match avec les Sabres, recevant une ovation debout de la part des partisans. Sheary, qui a été acquis des Penguins de Pittsburgh pendant la saison morte, a inscrit ses deux buts en avantage numérique.

