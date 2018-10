NAPA, Calif. — Brandt Snedeker a réussi un oiselet à ses trois derniers trous pour se donner une avance de trois coups au sommet de l’Omnium Safeway, samedi.

Snedeker a remis une carte de 69 (moins-3) pour se hisser à moins-16 sur le parcours nord du Silverado Resort and Spa. Il avait remporté le Championnat Wyndham en août.

Kevin Tway occupe le deuxième rang en vertu d’une ronde de 68.

Sungjae Im (69) suit en troisième place, à moins-12, et Bill Haas (67) occupe la quatrième position, à moins-11.

Phil Mickelson, qui se retrouvait à égalité au deuxième échelon à l’aube de la troisième ronde, a joué 74 et il a dégringolé jusqu’en 15e place, à moins-8.

Fred Couples est lui aussi à moins-8 après une troisième ronde de 70. Il s’agit de son dernier départ sur le circuit de la PGA. Le membre du Temple de la renommée du golf de 59 ans a disputé les deux premières rondes avec Snedeker.

Roger Sloan (72) et Mackenzie Hughes (74) sont les Canadiens les mieux classés, à égalité au 48e rang. Leurs compatriotes Nick Taylor (74) et Adam Svensson (75) suivent respectivement en 56e et 66e positions.