PITTSBURGH — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au PPG Paints Arena entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh.

Un bond favorable à Gallagher

Comme il l’avait fait mercredi soir face aux Maple Leafs de Toronto, le Canadien a été le premier à s’inscrire à la feuille de marque. Tout a commencé au centre de la patinoire lorsque Phillip Danault a réalisé un beau jeu pour soutirer la rondelle au défenseur Jack Johnson. Ce faisant, le Canadien s’est présenté à deux contre un en zone rivale. Tomas Tatar a tenté un tir qui a donné sur le défenseur Olli Maatta avant de rebondir directement vers Brendan Gallagher, posté à gauche de Tatar. Sans perdre une seule seconde, Gallagher a tiré la rondelle libre derrière Matt Murray pour son premier but de la saison. Pour Tatar, c’était un premier point avec le Canadien.

Byron double l’avance

Le Canadien a été en mesure de doubler son avance avant la fin de la première période, face au même tandem de défenseurs qui était sur la glace lors du premier but des hommes de Claude Julien. Habilement, alors qu’il était posté au centre de la patinoire, Artturi Lehkonen a fait bifurquer une passe de Jeff Petry derrière lui en direction de Paul Byron. Le marchand de vitesse du Canadien a facilement passé entre Olli Maatta et Jack Johnson à la ligne bleue des Penguins pour se présenter seul devant Matt Murray, qu’il a battu à l’aide d’une belle feinte vers sa gauche.

Même à court d’un homme…

Les choses ont tellement bien fonctionné pour le Canadien qu’il a même réussi à trouver le fond du filet en désavantage numérique. Lors d’une poussée à deux contre un, Paul Byron a inscrit son troisième point du match en effectuant une belle passe à Joel Armia qui a réussi à déjouer la vigilance de Matt Murray pour son premier point dans l’uniforme du Canadien. Ce but permettait alors au Tricolore de se forger un coussin de quatre buts.

Riley Sheahan aide Letang à passer à l’histoire

Avec un recul de quatre buts et un peu moins de trois minutes à jouer à la période médiane, les Penguins ont finalement réussi à trouver une faille dans la défensive du Canadien et chez Carey Price. De la pointe gauche, Kristopher Letang a décoché un tir des poignets que Price a bloqué. En tentant d’éloigner la rondelle de son filet, Price a permis à Riley Sheahan de s’en emparer et de loger le disque dans le fond du filet. Avec sa mention d’aide, Letang obtenait un 441e point et a doublé Paul Coffey au premier rang parmi les défenseurs dans l’histoire des Penguins.

Enfin un gain à Pittsburgh et à l’étranger

Le Canadien et Carey Price ont mis fin à de vilaines disettes en venant à bout des Penguins de Pittsburgh à l’étranger. Le Tricolore n’avait pas gagné un match à Pittsburgh depuis le 13 octobre 2015 (0-2-2). Par ailleurs, Price n’avait pas signé une victoire à l’extérieur du Centre Bell depuis le 22 décembre 2017 soit après 13 revers de suite.