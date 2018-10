DENVER — Colin Wilson a noirci la feuille de pointage deux fois, Semyon Varlamov a bloqué 35 lancers et l’Avalanche du Colorado a vaincu les Flyers de Philadelphie 5-2, samedi soir.

Nathan MacKinnon a récolté un but et une mention d’aide pour l’Avalanche, qui ont gagné leurs deux premiers matchs de la saison. Gabriel Landeskog et J.T. Compher ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Une journée après avoir fait face à seulement 21 tirs, Varlamov a été testé contre les Flyers. Il a réalisé 12 arrêts en troisième période, dont plusieurs importants pour conserver l’avance d’un but de l’Avalanche.

Wilson a scellé l’issue de la rencontre avec son deuxième but du match, à 16:31. MacKinnon a ajouté un but dans une cage déserte.

Sean Couturier et Mikhail Vorobyov ont répliqué pour les Flyers. Brian Elliott a stoppé 30 tirs dans la défaite.