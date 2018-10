CHICAGO — Le Britannique Mo Farah a remporté son premier marathon en trois tentatives, dimanche, à Chicago.

Farah a franchi la distance en deux heures, cinq minutes et 11 secondes. Il s’agissait du premier marathon en sol américain de Farah, qui a gagné quatre médailles d’or olympiques et six titres mondiaux en carrière.

L’Éthiopien Mosinet Geremew a terminé deuxième, à 13 secondes de Farah. Le Japonais Suguru Osako a terminé troisième, en 2:05;50. L’Américain Galen Rupp, vainqueur du marathon de Chicago l’an dernier et ex-partenaire d’entraînement de Farah, a fini cinquième en 2:06;21.

La Kenyane Brigid Kosgei a triomphé chez les dames en 2:18;35, soit le troisième meilleur temps féminin de l’histoire du marathon de Chicago. Kosgei avait pris le deuxième rang en Illinois l’an dernier.

L’Éthiopienne Roza Dereje a suivi en deuxième place, à 2:43 de Kosgei. Sa compatriote Shure Demise a complété le podium en 2:22;15.

Plus de 40 000 coureurs ont pris le départ de cette course, qui a attiré plus d’un million de spectateurs.