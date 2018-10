CHARLOTTE, N.C. — Avec une seule seconde au cadran, Graham Gano a réussi le plus long placement de sa carrière, 63 verges, et les Panthers de la Caroline ont ainsi vaincu les Giants de New York, 33-31.

Cela est survenu après que les visiteurs aient effacé un retard de 14 points.

Avec 1:08 à disputer, Eli Manning a rejoint Saquon Barkley sur 15 verges pour un touché, donnant les devants 31-30 aux Giants. Barkley a réussi un plongeon de haut calibre.

Gano a débuté sa carrière en 2009. Son plus long placement précédent était 59 verges. Depuis 2016, il a été irréprochable en 35 tentatives à la maison.

Cam Newton a soutiré 237 verges pour les Panthers (3-1). Il a réussi deux passes de touché et a commis deux interceptions.

Chris McCaffrey a fourni 58 verges au sol et 35 verges de réceptions.

Les Giants (1-4) revivaient un scénario crève-coeur semblable à l’an dernier. À leur troisième match en 2017, Jake Elliott a réussi un placement de 61 verges à la toute fin, permettant aux Eagles de gagner 27-24.

Manning a récolté 326 verges de passes, avec lui aussi deux passes de touché et deux interceptions. Mike Adams lui a joué le tour à chaque fois.

Odell Beckham fils a capté huit passes pour 131 verges. Il s’est aussi improvisé quart, repérant Barkley sur 57 verges pour un touché.