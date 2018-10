SHAWINIGAN, Qc — Nicolas Guay a signé un doublé très opportun et les Voltigeurs de Drummondville ont battu les Cataractes de Shawinigan 6-4, dimanche.

Guay a nivelé le score 3-3 avant de donner l’avance aux siens, en deuxième période.

Il a créé l’impasse sur un rebond à 4:53 et à 7:52, son tir de l’enclave a fait mouche. Joe Veleno lui a refilé après avoir saisi une rondelle libre, au coeur de la zone adverse.

Les visiteurs ont conservé la priorité, infligeant un cinquième revers d’affilée aux Cataractes. Ceux-ci revenaient à la maison après quatre matches à l’étranger.

Veleno a fourni une autre passe avant de mettre la touche finale dans un filet désert, avec huit secondes au cadran.

Cédrick Desruisseaux, Dawson Mercer et Gregor MacLeod ont aussi déjoué Antoine Coulombe, mitraillé de 52 tirs. Daniel Moody a fait 17 arrêts.

Vincent Senez, Mavrick Bourque, Jérémy Martin et Xavier Bourgault ont répliqué dans une cause perdante.

Senez a fait 1-0 tôt au premier vingt suite à une passe de Martin, après un cafouillage des visiteurs. Desruisseaux a riposté moins de deux minutes plus tard avec un tir de près et de haute précision, au-dessus de l’épaule gauche du gardien.

Mercer a marqué 41 secondes plus tard en échappée, après qu’Alex DeGagné ait perdu la rondelle à sa ligne bleue.

Bourque a ravi les 2856 personnes au Centre Gervais Auto avec son premier but dans le circuit Courteau, à mi-chemin de la période. Jérémy Manseau a lancé la montée et Martin a relayé au cercle droit à Bourque, pour un tir fructueux.

Trois minutes et quatre secondes plus tard, c’est Martin qui a touché la cible, avec un tir des poignets. Les Cataractes menaient alors 3-2.

Guay a toutefois pris les choses en mains au deuxième tiers. Au troisième vingt, MacLeod a bonifié le coussin dans la cinquième minute, aidé par Veleno.

Bourgault a mis du suspense à 6:19, après du travail acharné de Jan Drozg, mais Veleno a fermé les livres avec son troisième but de la saison.

Moncton 8 Acadie-Bathurst 1

Alexander Khovanov a fourni un but et deux mentions d’aide et les Wildcats ont écrasé le Titan, 8-1. Il y a eu huit marqueurs chez les visiteurs, déjà en avance 5-0 après 9:47, au premier tiers. Charles-Antoine Lavallée a bloqué 21 tirs pour les gagnants.

Blainville-Boisbriand 7 Saint John 2

Thomas Éthier a complété un doublé pour amener le score à 3-2 et l’Armada a prévalu 7-2, infligeant aux Sea Dogs un sixième revers consécutif. Rémy Anglehart a obtenu un filet et trois passes, tandis que Mikhail Denisov a réussi 27 arrêts.

Rimouski 7 Sherbrooke 2

Dmitry Zavgorodniy a réussi un tour du chapeau et l’Océanic a mérité un troisième gain de suite, dominant 7-2 contre le Phoenix. Colten Ellis a stoppé 26 tirs dans une cause gagnante. L’Océanic va compléter un séjour de trois matches à l’étranger lundi, à Shawinigan.