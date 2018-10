CARSON, Calif. — Philip Rivers a lancé deux passes de touché et pour des gains aériens de 339 verges, menant les Chargers de Los Angeles vers une victoire de 26-10 contre les Raiders d’Oakland, dimanche.

Il s’agit du 59e match de plus de 300 verges aériennes pour Rivers et sa huitième contre les Raiders. Il a complété 22 de ses 27 passes et il a reçu une cote d’efficacité de 143,4.

Melvin Gordon a obtenu 120 verges de la ligne de mêlée (58 au sol et 62 par la passe). Sa course d’une verge au deuxième quart a donné les devants 17-3 aux Chargers (3-2) à la demie.

Derek Carr a réussi 24 de ses 38 passes pour des gains aériens de 268 verges. Il a lancé une passe de touché d’une verge à Jordy Nelson, au quatrième quart, pour rapprocher les Raiders (1-4) à 27-10.

Carr a aussi été victime d’une interception coûteuse de Melvin Ingram dans la zone des buts, au troisième quart. Les Chargers ont ensuite orchestré une série à l’attaque de huit jeux et 96 verges qui s’est terminée par une passe de touché de 13 verges de Rivers à Virgil Green.

Le porteur de ballon des Raiders Marshawn Lynch a amorcé la rencontre au quatrième rang de la NFL au chapitre des verges au sol, mais il n’a porté le ballon que neuf fois pour des gains de 31 verges.

Les deux équipes ont réussi un placement avant que les Chargers se distancent grâce à 23 points de suite. Austin Ekeler a procuré une avance de 10-3 aux Chargers au deuxième quart, quand il a inscrit un touché de 44 verges.

Après le touché de Gordon, avant la demie, Caleb Sturgis a réussi un botté de précision de 30 verges au troisième quart.