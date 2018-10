HARTFORD, Conn. — Ville Meskanen a brisé l’égalité en première période et le Wolf Pack de Hartford a battu le Rocket de Laval 3-1, dimanche, dans un affrontement de la Ligue américaine de hockey.

Michael Lindqvist et John Gilmour ont aussi marqué pour le Wolf Pack (2-0-0), lors d’un match qui a vu toute l’attaque se produire en moins de trois minutes au premier engagement.

Alexandre Grenier a inscrit le seul but du Rocket (1-1-0), qui a ouvert le pointage à 15:29.

Lindqvist a créé l’égalité à 16:21 et Meskanen a trouvé le fond du filet 35 secondes plus tard, procurant l’avance au Wolf Pack. Gilmour a ajouté un but pour les siens à 18:08.

Dustin Tokarski a stoppé 23 lancers pour enregistrer la victoire. Charlie Lindgren a bloqué 17 rondelles dans la défaite.