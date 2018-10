RALEIGH, N.C. — Andrei Svechnikov a réussi son premier but en carrière et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Rangers de New York 8-5, dimanche.

Deuxième choix lors du dernier repêchage, le Russe de 18 ans a brisé l’impasse à 10:44 au troisième vingt, faisant dévier un tir de Justin Faulk. Les Hurricanes prenaient les devants pour la première fois dans le match.

Warren Foegele a récolté deux buts et une passe pour les ‘Canes, victorieux dans deux de leurs trois premiers matches.

Le résultat donne aussi une première victoire à domicile pour le nouvel entraîneur, Rod Brind’Amour.

Jordan Martinook, Jordan Staal, Micheal Ferland, Lucas Wallmark et Teuvo Teravainen ont aussi fait mouche pour la Caroline.

Justin Williams a fourni trois passes, tandis que Petr Mrazek a bloqué 19 tirs.

Jimmy Vesey et Chris Kreider ont obtenu des doublés pour les New-Yorkais, qui ont laissé filer des avances de 2-0, 3-2, 4-3 et 5-4.

L’autre filet est venu de Pavel Buchnevich, tandis qu’Alexandar Georgiev a repoussé 32 rondelles.

New York reste sans victoire en trois matches sous la gouverne de David Quinn.