SEATTLE — Todd Gurley a réussi trois majeurs au sol, Jared Goff a lancé une passe de touché et pour des gains de 321 verges et les Rams de Los Angeles sont restés invaincus en ayant raison des Seahawks de Seattle 33-31, dimanche.

Devant se débrouiller sans ses deux meilleurs receveurs, qui ont souffert d’une commotion tard en première demie, Goff s’est servi de Gurley et du receveur Robert Woods pour aider les Rams à quitter Seattle avec un dossier de 5-0.

Gurley a réussi un touché de deux verges au premier quart et il a ajouté des majeurs de deux et cinq verges en deuxième demie. Le troisième touché au sol de Gurley a permis aux Rams de s’approcher à 31-30, mais le botteur Cairo Santos a raté le converti d’un point.

Santos s’est repris en envoyant le ballon entre les poteaux sur une distance de 39 verges, alors qu’il restait 6:05 à jouer au match. Ce fut suffisant pour les Rams, qui ont tenu le coup pour le reste de l’affrontement.

Le quart Russell Wilson a eu beaucoup de temps pour répliquer, mais les Seahawks (2-3) ont commis deux erreurs après s’être placés en bonne position pour l’emporter. Wilson a rejoint Tyler Lockett pour un jeu de 44 verges, mais deux pénalités ont compliqué les choses.

Faisant face à un troisième essai et 23 verges à franchir, Wilson a ressenti la pression de Cory Littleton et les Seahawks ont dû dégager le ballon avec 3:38 à écouler. Ils ne l’ont jamais repris.

Gurley a réussi des courses de 12, deux et sept verges avant d’être arrêté en troisième essai et une verge. Les Rams ont décidé d’envoyer le botteur de dégagement Johnny Hekker sur le terrain et les Seahawks ont utilisé leur dernier temps d’arrêt. Les Rams ont ensuite décidé de ramener l’attaque et Goff a converti le quatrième essai.

Gurley a terminé la partie avec 22 courses pour des gains de 77 verges. Woods a capté cinq ballons pour un total de 92 verges.