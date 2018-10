SUNRISE, Fla. — Le gardien Roberto Luongo des Panthers de la Floride manquera de deux à quatre semaines d’activités en raison d’une entorse au ligament collatéral tibial du genou droit.

L’entraîneur Bob Boughner a annoncé la nouvelle, lundi, ajoutant que Luongo n’aurait pas besoin d’une opération. Les Panthers ont placé le nom de Luongo sur la liste des blessés, dimanche, lui qui avait cédé sa place lors du match d’ouverture locale la veille.

Luongo a entrepris 33 matchs des Panthers la saison dernière et il a compilé un palmarès de 18-11-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,47 et un pourcentage d’efficacité de ,929. Il a raté plus de deux mois en raison d’une blessure à l’aine la saison dernière.

Âgé de 39 ans, il est sous contrat jusqu’en 2021-22 à un salaire de 5,3 millions $.

Les Panthers ont rappelé le gardien Michael Hutchinson de Springfield de la Ligue américaine de hockey et ils se fieront à James Reimer en l’absence de Luongo. Bougher a confié que l’équipe avait confiance en Reimer en raison de son expérience dans la LNH.