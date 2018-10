SEATTLE — Le groupe cherchant à faire venir une équipe d’expansion de la LNH à Seattle a annoncé lundi la construction d’un centre d’entraînement d’une valeur de 70 M$ US situé au nord de la ville.

Le président exécutif du projet, Tod Leiweke, a fait l’annonce des plans, qui comprennent trois patinoires de grande taille et des bureaux destinés à abriter la direction de l’équipe. Le centre aura une superficie totale de 180 000 pieds carrés et sera situé à Seattle à proximité du centre commercial Northgate Mall, qui est en cours de réaménagement. L’emplacement se trouve à une courte distance de marche d’une nouvelle gare de train léger sur rail, qui devrait ouvrir dans quelques années, et il offre un accès facile à l’Autoroute 5.

«Nous avons une occasion incroyable de faire de Seattle l’épicentre du hockey dans le nord-ouest des États-Unis et notre groupe nous a permis de franchir une étape très importante aujourd’hui, a déclaré Leiweke. Nous investissons beaucoup d’argent dans le KeyArena et c’est un autre engagement financier majeur que prennent nos propriétaires pour essayer de développer le sport, le faire grandir et lui donner un impact.»

La proposition d’expansion de Seattle semble sur le point d’être approuvée par le conseil des gouverneurs de la LNH, au début du mois de décembre. La semaine dernière à New York, le comité exécutif du conseil a approuvé à l’unanimité la candidature de Seattle afin de devenir la 32e équipe de la ligue.

La ville de Seattle espère être prête à rejoindre la LNH pour la saison 2020-2021, en supposant que les travaux de construction restent dans les délais prévus pour la rénovation de 700 millions $ du KeyArena. L’amphithéâtre a tenu son dernier événement sportif, vendredi dernier, lorsque les Warriors de Golden State ont croisé le fer avec les Kings de Sacramento à l’occasion d’un match préparatoire de la NBA. Les travaux de rénovation pourraient s’amorcer dans les prochaines semaines.

Le centre d’entraînement proposé comprendrait une patinoire pouvant accueillir 1 000 personnes et deux autres de 400 personnes chacune. Le groupe s’attend également à ce que le bâtiment aide la croissance des programmes pour les jeunes dans la région. Lance Lopes, du groupe de la LNH à Seattle, a indiqué que des installations similaires étaient en construction ou sur le point d’être achevées à St. Louis, San Jose et Anaheim.

«C’est une tendance à travers le pays de construire ces complexes sportifs munis d’un centre d’entraînement», a ajouté Lopes.