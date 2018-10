EDINBURG, Texas — Adriana Leon et Jordyn Huitema ont réussi quatre buts chacune et le Canada a écrasé Cuba 12-0, lundi soir, lors des qualifications de la CONCACAF en vue de la Coupe du monde de soccer féminin.

Le Canada, classé au cinquième rang mondial, avait besoin d’une victoire convaincante contre Cuba (88e) après que la Jamaïque eut surpris le Costa Rica 1-0, plus tôt dans la journée, dans un duel du Groupe B.

Leon a touché la cible aux 11e, 23e, 55e et 59e minutes tandis que Huitema a fait bouger les cordages aux 13e, 37e, 52e et 71e minutes. Christine Sinclair, Deanne Rose, Rebecca Quinn et Diana Matheson ont complété le pointage.

Matheson effectuait une 198e apparition pour le Canada alors que Sophie Schmidt en était à une 175e présence avec l’équipe.

Le Groupe A inclut les Américaines, qui sont championnes en titre de la Coupe du monde. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales, qui auront lieu dimanche.

Les nations qui occuperont les trois premières positions du tournoi obtiendront leur laissez-passer pour la Coupe du monde, qui se tiendra en France l’été prochain. L’équipe en quatrième place affrontera l’Argentine lors d’une rencontre éliminatoire.

Les matchs du Groupe B se concluront jeudi.