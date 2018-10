NEWPORT, R.I. — Li Na a été le choix le plus populaire dans le cadre du premier vote auprès des amateurs pour le Temple de la renommée du tennis international, suivi de Goran Ivanisevic et de Mary Pierce.

Les résultats de ce vote en ligne de six semaines auprès des amateurs ont été annoncés mardi. Le Temple n’a pas dit combien de personnes y ont participé.

Le total que Li obtiendra auprès du comité composé de membres du Temple, de journalistes et d’historiens du tennis sera donc augmenté de trois pour cent. Dans les cas d’Ivanisevic et de Pierce, ils bénéficieront respectivement d’une hausse de 2 et 1 pour cent.

La Chinoise Li, double championne en Grand Chelem, pourrait devenir la premier joueuse asiatique élue au Temple.

La cohorte de 2019 sera annoncée en janvier. Il y a cinq autres candidats: Jonas Bjorkman, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov, Conchita Martinez et Thomas Muster.