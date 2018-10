NEW YORK — Angel Hernandez a frappé pour .250 lors du troisième match de la série de sections de la Ligue américaine. C’est une moyenne au bâton correct pour un joueur mais une moyenne douteuse pour un arbitre en révision vidéo.

Trois des quatre décisions de Hernandez au premier coussin ont fait l’objet d’une révision vidéo lors de la victoire sans appel de 16-1 des Red Sox de Boston aux dépens des Yankees de New York, lundi soir.

«Il y a eu plusieurs décisions très serrées au premier but ce soir, et nous sommes heureux que la reprise instantanée ait permis au personnel d’arbitres de rendre la bonne décision dans chaque cas», a fait savoir le Baseball majeur dans un communiqué.

Les Red Sox, les Yankees et les amateurs à travers le pays n’auront pas le choix de voir Hernandez, mardi soir, puisqu’il doit officier derrière le marbre lors du quatrième match.

Hernandez, âgé de 57 ans, est né à La Havane. Il s’est joint au personnel des Ligues majeures en 1993 et a travaillé en Série mondiale en 2002 et 2005. Il a poursuivi le Baseball majeur devant le tribunal de district de Cincinnati en juillet 2017, alléguant une discrimination et évoquant l’absence de mandat en Série mondiale au cours de la dernière décennie et qu’il n’a jamais été promu arbitre en chef. La poursuite soutient que le directeur des opérations baseball des Ligues majeures, Joe Torre, «aurait des antécédents d’animosité envers Hernandez remontant à l’époque où il était gérant des Yankees de New York.»

Le Baseball majeur a demandé le rejet de la cause, mais le juge de district Michael Barrett l’a transférée à la cour fédérale de Manhattan le 30 septembre, sans statuer sur la requête en irrecevabilité.

«Angel a été horrible, a déclaré Pedro Martinez, membre du Temple de la renommée, lors de l’émission d’après-match de TBS. Le Baseball majeur doit faire quelque chose à son sujet. Peu importe combien de fois il les poursuit en justice. Il est aussi mauvais que ça. C’est la raison principale pour laquelle nous sommes assis ici si tard.»

Les ennuis de Hernandez ont commencé à la deuxième manche, lorsque Didi Gregorius a déposé un amorti avec Giancarlo Stanton au premier coussin et que l’arbitre a décidé que Gregorius avait devancé le relais du lanceur Nathan Eovaldi. Cette décision a été infirmée, laissant les Yankees avec un coureur au deuxième avec un retrait.

Lorsque Gleyber Torres a frappé une balle bondissante à travers le monticule à la troisième manche alors que les Yankees tiraient de l’arrière 3-0, le joueur d’arrêt-court Xander Bogaerts a gobé la balle, a continué sa course vers le deuxième but et a relayé au premier. Hernandez a alors déclaré le coureur sauf. Les arbitres installés dans la salle de contrôle vidéo, parmi lesquels Marvin Hudson, Brian Knight, David Rackley et Bill Welke lors de cette série, ont aussi renversé cette décision.

Les Yankees étaient menés 10-0 à la quatrième place lorsque Luke Voit a cogné une balle qui a atteint Eovaldi à la main et Hernandez a statué que Voit avait devancé le relais du deuxième-but Brock Holt pour un coup sûr à l’avant-champ. Cette décision a été confirmée par les arbitres de la reprise vidéo.

Stanton a ensuite obtenu un simple pour placer des coureurs aux extrémités du losange, et Gregorius a frappé un roulant à Holt. Le joueur de deuxième but a refilé la balle du revers à Bogaerts qui couvrait le coussin pour un retrait automatique, et Bogaerts a lancé au premier but, où Hernandez a signalé le double jeu. Ce jeu a mené à la troisième révision d’une décision de Hernandez.

La reprise vidéo élargie au Baseball majeur a été inaugurée en 2014.

Selon Sports Info Solutions, 14 des 18 révisions vidéo ont renversé les décisions de Hernandez au premier coussin. Son taux de révision s’élève à 78 pour cent, ce qui est supérieur au taux global de 60 pour cent des décisions au premier coussin pendant la même période.