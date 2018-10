TORONTO — Certains soirs, après que Chris Boucher ait fini de travailler dans une rôtisserie de Montréal, il s’endormait dans un bus de nuit.

Abandonnant ses études secondaires à l’âge de 16 ans, Boucher est passé d’un domicile à l’autre, travaillant comme cuisinier et plongeur à temps partiel.

Boucher sera de retour à Montréal mercredi avec les Raptors de Toronto, bouclant la boucle, d’une certaine façon. Son parcours semble être du domaine du cinéma.

«Ça fait un moment que je ne suis pas à la maison, donc revenir en tant que joueur de la NBA, c’est une belle sensation, a dit Boucher. C’est vraiment une bénédiction de jouer devant ma famille et mes amis. Je vais le savourer.»

Boucher, 25 ans, est arrivé à Montréal en provenance de Sainte-Lucie avec sa mère alors qu’il avait cinq ans. Il a commencé à jouer au basket sur des terrains extérieurs à l’époque où il travaillait au restaurant. On lui a offert une place dans une équipe pour un tournoi et deux entraîneurs parmi la foule lors de la finale – Igor Rwigema et Ibrahim Appiah – ont remarqué l’ado élancé qui brillait avec 44 points. Ils lui ont offert une place dans leur équipe, l’Académie d’Alma.

Depuis, Boucher est passé par le New Mexico Junior College, le Northwest College, au Wyoming, et enfin l’Université de l’Oregon, avec qui il a notamment connu un match de 23 points et 19 rebonds.

La carrière universitaire de Boucher a été interrompue lors des demi-finales du tournoi du Pac-12, lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur. Ignorant la gravité de sa blessure, il a terminé le match. Il a pris part à un événement «vitrine» de la NBA quelques semaines plus tard, pour des entrevues, mais on ne l’a pas repêché.

À présent, Boucher, six pieds 10 et 200 livres, est en quête du poste qui ira au joueur détenant un contrat à deux volets (les rivaux sont Eric Moreland et Deng Adel), dans le but d’être ajouté à la formation que l’entraîneur Nick Nurse va déterminer la semaine prochaine, en vue de la saison régulière.

Les contrats à deux volets permettent de jouer à la fois avec les Raptors et leur club affilié en G League, les Raptors 905. Boucher avait une entente similaire avec Golden State la saison dernière.

Mercredi, au Centre Bell de Montréal, Boucher verra sûrement un peu de lui-même parmi les jeunes dans la foule. Il espère leur montrer qu’ils peuvent écrire leurs propres histoires.

«J’ai le sentiment que je peux montrer à beaucoup de personnes que c’est possible de réussir, a dit Boucher, qui estime qu’une centaine de parents et amis vont assister au match, mercredi. Beaucoup de gens suivent ma carrrière… je pense que la bonne chose à propos de ce voyage est qu’ils pourront voir un match de la NBA et me voir aussi. Ça peut être une source d’inspiration.»

Les Raptors l’ont engagé après qu’il ait bien joué avec leur équipe en ligue estivale. Le vétéran C.J. Miles a dit que Boucher continuait de surprendre, tous les jours.

Boucher a participé au premier match préparatoire des Raptors, face aux Blazers. Il a toutefois raté ses quatre tirs en jeu continu au fil de cinq minutes le 29 septembre, à Vancouver. Il a été laissé de côté à Salt Lake City, puis contre Melbourne United.