DALLAS — Auston Matthews et John Tavares ont tous les deux réussi deux buts et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Stars de Dallas 7-4, mardi soir.

Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly a obtenu quatre aides, un sommet en carrière. Mitchell Marner a récolté un but et trois mentions d’assistance.

Menés par Matthews et Tavares, les Maple Leafs ont gagné trois de leurs quatre premières parties de la saison. Matthews a déjà inscrit sept buts et trois aides. Tavares, qui a signé un lucratif contrat avec l’équipe de son enfance cet été, a marqué cinq de ses six buts lors de ses deux dernières sorties.

Ron Hainsey et Connor Brown ont aussi fait bouger les cordages pour les Maple Leafs.

Tyler Seguin a répliqué avec un but et trois assistances pour les Stars. Alexander Radulov a terminé la rencontre avec un but et deux aides. Jamie Benn et John Klingberg ont aussi trouvé le fond du filet.

Ben Bishop, qui avait stoppé 62 des 63 tirs dirigés vers lui cette saison, a effectué 23 arrêts.

Frederik Andersen a bloqué 30 lancers du côté des Maple Leafs.