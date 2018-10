Plusieurs observateurs accordent déjà le championnat de la Nationale aux Dodgers de Los Angeles. Il serait toutefois sage de ne pas écarter trop vite les Brewers de Milwaukee.

Les champions de la section centrale ont facilement disposé des Rockies du Colorado en série de sections. En trois rencontres, l’attaque des Rockies a été complètement muselée par les lanceurs du «Brew Crew»: deux points, 14 coups sûrs et 30 retraits au bâton. Ils ont blanchi l’attaque des Rockies dans 27 des 28 manches jouées entre les deux clubs et viennent de remporter leurs 11 dernières sorties, en incluant leur fin de saison.

Craig Counsel n’a pas encore dévoilé sa rotation pour la série, mais comme l’équipe n’a pas joué depuis le 7 octobre, tout le monde sera disponible pour cette série au meilleur de sept rencontres, qui se mettra en branle vendredi au Miller Park.

Yhoulis Chacin (15-8, 3,50) semble être tout désigné pour livrer duel à Clayton Kershaw (9-5, 2,73), déjà confirmé par Dave Roberts. Counsel a aussi utilisé Wade Smiley et Brandon Woodruff comme partants jusqu’ici. Il compte également sur Chase Anderson et Gio Gonzalez.

Kershaw devrait de son côté être secondé par Walker Buehler, Hyun-Jin Ryu et Rich Hill. Parions que Ryu sera lancé dans la mêlée dans le match no 3, au Dodger Stadium, où il a maintenu une moyenne de 1,15 cette saison.

Tout ce beau monde devra avoir à l’oeil Christian Yelich, possiblement le joueur par excellence de la Nationale, Jesus Aguilar et Travis Shaw. À eux trois, ils ont frappé 103 circuits et produit 304 points. Il faut ajouter à cette équation l’ex-joueur par excellence de la Nationale Ryan Braun, qui a frappé pour ,385 dans la première série et affiche des moyennes de ,380/,416/,592 en 18 matchs éliminatoires en carrière.

Les Dodgers ont quant à eux eu besoin de quatre rencontres pour venir à bout des Braves d’Atlanta. S’ils n’ont jamais été en danger, leur attaque n’a pas produit au rythme escompté: les frappeurs californiens n’ont maintenu qu’une moyenne de ,210.

La puissance a par contre été au rendez-vous: les Dodgers ont frappé huit longues balles dans ces quatre rencontres et ils ont tout de même généré 19 points, contre 11 pour les Brewers. On peut d’ailleurs s’attendre à ce qu’un rôle offensif comptant notamment sur Cody Bellinger, Joc Pederson, Yasiel Puig, Manny Machado, Matt Kemp et Justin Turner affiche un meilleur rendement dans cette série.

En fin de match, les Brewers pourraient également avoir un léger avantage. Le tandem Josh Hader-Jeremy Jeffress s’est montré d’une redoutable efficacité, tandis que l’enclos des Dodgers a éprouvé quelques ennuis en fin de saison, notamment lorsque Kenley Jansen a été contraint à l’inactivité en raison d’un épisode d’arythmie cardiaque. Le releveur no 1 s’est toutefois ressaisi et Kenta Maeda lui met la table de belle façon.

Il faudra donc s’attendre à un duel serré, qui pourrait s’étirer. Voilà qui pourrait bien favoriser le vainqueur dans l’Américaine en Série mondiale.