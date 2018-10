NEW YORK — Gerry Davis, qui est l’arbitre ayant officié le plus de matchs éliminatoires avec 144, sera l’arbitre en chef pour la série de championnat de la Nationale.

Joe West, dont les 5194 matchs de saison régulière le placent au deuxième rang derrière les 5375 de Bill Klem, a été sélectionné pour piloter l’équipe d’officiels dans l’Américaine.

C’est ce qu’a annoncé jeudi le Bureau du commissaire du Baseball majeur.

Scott Barry sera derrière le marbre pour le premier match entre les Brewers de Milwaukee et les Dodgers de Los Angeles dans la Nationale, vendredi. Alan Porter sera au premier, Davis au deuxième, Hunter Wendelstedt au troisième, Jim Wolf dans la gauche et Brian Gorman dans la droite.

Greg Gibson sera l’arbitre affecté aux reprises vidéo à New York pour les deux premiers duels. Il se joindra à l’équipe pour le match no 3, alors que Barry le remplacera. Gibson serait derrière le marbre dans l’éventualité d’un match no 7.

Dans l’Américaine, James Hoye décidera des balles et des prises pour le premier match entre les Astros de Houston et les Red Sox de Boston, samedi. Vic Carapazza officiera au premier, West au deuxième, Mark Carlson au troisième, Chris Guccione dans la gauche et Mark Wegner dans la droite.

Bill Miller agira comme officiel à la reprise vidéo pour les deux premières rencontres, avant d’échanger sa place avec Hoye. Comme pour Gibson dans la Nationale, Miller serait derrière le marbre si un match ultime s’avérait nécessaire.