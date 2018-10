MONTRÉAL — Une génération de partisans du Canadien de Montréal n’a pas vu leurs favoris remporter la coupe Stanley, mais un hommage soulignant les 25 ans de la dernière conquête en 1993 était de mise lors du match d’ouverture locale de l’équipe.

Patrick Roy, Éric Desjardins, Denis Savard et John Leclair étaient parmi ceux qui avaient dû décliner l’invitation de l’organisation. Mais l’entraîneur-chef Jacques Demers et le défenseur Lyle Odelein étaient au Centre Bell pour les retrouvailles malgré de graves problèmes de santé.

Demers a été victime d’un accident vasculaire cérébral en avril 1996 et il a toujours des séquelles, notamment des difficultés d’élocution et une paralysie partielle du côté droit. De son côté, Odelein va mieux après avoir passé plusieurs semaines dans le coma, eu besoin de trois transplantations et été paralysé en raison d’une infection du sang le printemps dernier.

«Je me sens un peu mieux chaque jour, a dit le Saskatchewanais âgé de 50 ans. Chaque jour est un nouveau défi, mais j’ai fait un long bout de chemin au cours des derniers mois et je suis heureux d’être ici.»

À un certain moment, les médecins ont donné cinq pour cent des chances de survie à Odelein. Aujourd’hui, il n’en parait rien, alors que l’ancien défenseur semble en bonne forme.

«Ils l’ont refait au complet et là, il a l’air tellement bien. C’est magnifique, s’est exclamé l’ancien président du Canadien, Ronald Corey. Et Jacques, je l’ai revu quelques fois depuis son accident. Il fait du progrès et a recommencé à parler un peu.»

«Même si nous ne nous côtoyons pas chaque jour, nous essayons de rester au courant de ce que deviennent nos anciens coéquipiers, a ajouté l’ancien attaquant Stephan Lebeau. On avait pratiquement annoncé que (Odelein) ne passerait pas au travers. Nous sommes très touchés et contents de le voir aujourd’hui. Il est un survivant. Nous avons aussi une pensée pour Todd Ewen, qui était avec nous en 1993 et qui s’est malheureusement enlevé la vie.»

Aujourd’hui, ces joueurs font partie de la légende du Canadien, qui attend toujours sa prochaine conquête de la coupe Stanley. Il s’agit de la plus longue disette dans l’histoire du Tricolore, mais tous les anciens membres de l’organisation croisés jeudi soir avant le match face aux Kings de Los Angeles étaient conscients que le hockey a beaucoup changé au cours du dernier quart de siècle.

«Ce qui est surprenant, ce n’est pas seulement que le Canadien n’ait pas gagné, mais aussi aucune autre équipe canadienne, a rappelé l’ancien attaquant Vincent Damphousse. Mais, il y a plus d’équipes et c’est donc plus difficile de gagner. Il y aura bien 32 équipes. C’est difficile de gagner tous les cinq ou six ans. Il y a beaucoup de clubs qui vont attendre 25, 30 ou même 50 ans sans gagner, comme les Maple Leafs de Toronto.»

Malgré cette nouvelle réalité, Lebeau a laissé entendre que certaines choses pourraient être faites pour ramener le Canadien parmi les meilleures organisations du circuit.

«À l’époque, il y avait cette culture de gagner la coupe Stanley. Même faire les séries, ça n’achetait pas la paix, a raconté Lebeau. Ne pas gagner la coupe, c’était un peu un cauchemar pendant l’été pour ceux qui restaient au Québec. Nous avons été élevés dans cette culture. Le flambeau était passé d’une génération à l’autre.

«De voir le Canadien sans coupe Stanley en 25 ans… Nous, les gars de 1993, nous naviguons là-dessus depuis 25 ans. C’est agréable, mais c’est trop long. J’espère que le Canadien va redevenir dans un avenir rapproché un prétendant sérieux à la coupe Stanley.

À l’époque, les anciens Glorieux étaient omniprésents dans l’entourage du Canadien. Maurice Richard, Henri Richard, Jean Béliveau et d’autres légendes faisaient partie des réguliers au Forum et côtoyaient souvent les joueurs de l’équipe. De nos jours, il y a Kirk Muller qui est entraîneur adjoint de l’équipe, mais le sentiment d’appartenance semble moins fort chez les joueurs actuels.

«L’histoire, la tradition, porter les couleurs du Canadien, c’était quelque chose, a souligné Lebeau. C’était une forte pression, parfois très négative et difficile à supporter — un peu comme celle aujourd’hui —, mais il fallait l’assumer. Par contre, quand vous aviez du succès, c’était la reconnaissance incroyable de nos partisans.»

Cette reconnaissance est toujours présente pour le groupe de 1993. À celui d’aujourd’hui d’écrire sa page d’histoire.