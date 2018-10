BOSTON — Brad Marchand et Joakim Nordstrom ont tous les deux fait bouger les cordages à 36 secondes d’intervalle et Jaroslav Halak a repoussé 25 rondelles pour permettre aux Bruins de Boston de battre les Oilers d’Edmonton 4-1, jeudi soir.

David Pastrnak a ajouté son quatrième but de la saison en avantage numérique et Patrice Bergeron a enfilé un but dans un filet désert dans la dernière minute de jeu.

Connor McDavid a inscrit son premier filet de la saison en ouvrant la marque après 3:43 en première période. Cam Talbot a pour sa part réalisé 28 arrêts.

Les Oilers disputaient leur deuxième match de la saison, après s’être inclinés 5-2 face aux Devils du New Jersey samedi, dans un duel disputé en Suède.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer jeudi prochain à Edmonton.