NEW YORK — Brady Skjei a touché la cible dès la 37e seconde de la prolongation et les Rangers de New York ont battu les Sharks de San Jose 3-2, jeudi soir, pour offrir une première victoire dans la LNH à l’entraîneur-chef David Quinn.

Brendan Smith a créé l’égalité 2-2 alors qu’il ne restait que 2:39 à jouer en troisième période. Pavel Buchnevich a mis la table pour ce but grâce à une passe du revers.

Henrik Lundqvist a effectué 41 arrêts pour les Rangers alors que Brett Howden a fait bouger les cordages.

Marcus Sorensen et Joonas Donskoi ont répliqué pour les Sharks, qui en étaient à leur troisième match d’une série de quatre à l’étranger. Aaron Dell a stoppé 24 rondelles alors que Brent Burns a récolté deux aides.

Quinn a été embauché en mai, alors qu’il venait de terminer sa saison à l’Université de Boston. Les Rangers avaient perdu leurs trois premiers matchs de la saison.