PITTSBURGH — Phil Kessel a complété un tour du chapeau pour propulser les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 4-2 devant les Golden Knights de Las Vegas, jeudi soir.

Les Golden Knights ont été les premiers à s’inscrire à la feuille de pointage, mais Kessel a inscrit les trois buts suivants — dont les deux derniers qui ont été inscrits après des échappés en fin de deuxième période. Il s’agissait de son sixième tour du chapeau en carrière et son premier en quatre ans avec les Penguins. La dernière fois qu’il avait marqué trois buts dans une rencontre remonte au 1er février 2014, alors qu’il portait l’uniforme des Maple Leafs de Toronto.

Jake Guentzel a fait mouche pour la troisième fois depuis le début de la campagne et Evgeni Malkin a ajouté trois mentions d’aide pour les Penguins, qui ont alloué 11 buts à leurs deux premiers duels de la saison.

Casey DeSmith a repoussé 35 lancers à son premier match de saison régulière pour le Penguins. Le partant Matt Murray a été contraint de manquer la rencontre de jeudi et son état est évalué de façon quotidienne après qu’il eut subi une commotion cérébrale lors de la séance d’entraînement lundi. Murray a pris part à l’entraînement matinal jeudi matin et a fait face à quelques tirs.

Reilly Smith a inscrit son deuxième but de la saison avec les Golden Knights et son 100e but en carrière. Tomas Nosek a ajouté un filet du côté de Las Vegas, qui a encaissé un troisième revers. Les finalistes de la Coupe Stanley ont essuyé du revers quatre défaites en cinq rencontres depuis le début de la campagne. La saison dernière, les Golden Knights se sont inclinés pour la quatrième fois le 2 novembre seulement.

Malcolm Subban a repoussé 18 rondelles dirigées vers lui du côté de Las Vegas. Marc-André Fleury, qui a disputé 13e saison avec les Penguins dans la LNH, a été relégué au rôle de gardien substitut en raison de ses mauvaises performances mercredi, à Washington.