MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Kings de Los Angeles et le Canadien de Montréal, jeudi, au Centre Bell:

Un hommage bien senti

Le Canadien avait décidé de souligner les 25 ans de sa dernière conquête de la coupe Stanley lors d’une cérémonie d’avant-match. La plupart des artisans de la victoire de 1993 étaient présents, incluant l’entraîneur-chef Jacques Demers. Toujours affecté par des séquelles d’un accident cérébral vasculaire subi en avril 2016, Demers a été présenté à la foule dans son fauteuil roulant à la fin de l’hommage, aux côtés du directeur général Serge Savard. La foule s’est levée et a chaleureusement applaudi Demers. L’accueil a aussi été bruyant quelques minutes plus tard, quand Shea Weber s’est présenté sur la patinoire du Centre Bell pour une première fois en tant que capitaine de l’équipe.

Kempe jette une douche froide

La foule avait aussi chaleureusement accueilli sa nouvelle coqueluche Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais âgé de 18 ans est passé près d’ouvrir la marque en avantage numérique, quand le gardien des Kings Jack Campbell n’a pu maîtriser son tir. La rondelle a toutefois glissé tout juste à côté du filet. À la fin de la pénalité, les Kings y sont allés d’une première véritable attaque. Adrian Kempe a surpris Carey Price à l’aide d’un tir bas du côté du bâton — le premier lancer des Kings.

Intensité différente

L’intensité des joueurs du Canadien a été la marque de commerce de l’équipe lors des deux premières rencontres de la saison. L’énergie n’était pas la même en première période. Sur la séquence menant au deuxième but des Kings, Andrew Shaw a perdu sa bataille contre la recrue Jaret Anderson-Dolan derrière le filet du Tricolore. Anderson-Dolan a ensuite rejoint Michael Amadio, fin seul dans l’enclave, et ce dernier a battu Carey Price à l’aide d’un tir vif.

Regain de vie

Le Canadien a profité de trois avantages numériques consécutifs tard en deuxième période et il a en profité de reprendre vie et menacer le filet des Kings. Tomas Tatar est celui qui est passé le plus près d’inscrire les locaux au pointage avec 3:43 à faire à l’engagement. Après un passe transversale de Jonathan Drouin, Tatar a décoché un tir des poignets du haut du cercle gauche des mises en jeu et la rondelle a atteint violemment la barre horizontale avant de s’envoler dans les gradins.

La bonne vieille reprise vidéo

Tirant de l’arrière 3-0 à mi-chemin en troisième période, le Canadien s’est inscrit au tableau indicateur pour une première dans la rencontre. Le défenseur Mike Reilly a décoché un tir de la pointe qui s’est faufilé derrière le gardien des Kings Jack Campbell. Les arbitres ont tout de suite signifié qu’il n’y avait pas de but, mais après avoir visionné la reprise, ils ont finalement renversé leur décision. L’entraîneur-chef des Kings, John Stevens, n’avait toutefois pas dit son dernier mot. Il a contesté le but, jugeant qu’Andrew Shaw avait causé de l’obstruction à l’endroit de Campbell. Après avoir regardé la reprise vidéo de fond en comble, les arbitres ont finalement infirmé leur décision, refusant le but à Reilly.