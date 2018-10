SUNRISE, Fla. — Cam Atkinson a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 2:46 à faire pour mener les Blue Jackets de Columbus vers un gain de 5-4 contre les Panthers de la Floride, jeudi soir.

Profitant du trafic devant le filet adverse, Atkinson a déjoué James Reimer, qui est tombé à la renverse sur la séquence. Les Panthers ont demandé une révision, croyant qu’il y avait eu obstruction envers le gardien, mais le but a été maintenu.

Artemi Panarin a récolté un but et deux mentions d’aide du côté des Blue Jackets. Boone Jenner, Anthony Duclair et Zach Werenski ont fait bouger les cordages également, tandis que Joonas Korpisalo a bloqué 37 lancers.

Evgenii Dadonov a inscrit un but en plus de se faire complice des siens à deux reprises et Aleksander Barkov a ajouté un but et une mention d’aide pour les Panthers. Nick Bjugstad et Troy Brouwer ont également trompé la vigilance de Korpisalo. Reimer a réalisé 27 arrêts lors du premier match à domicile des Panthers.

Tirant de l’arrière 4-3, les Blue Jackets ont nivelé la marque lorsque Jenner a fait mouche à 1:45 du troisième engagement. Atkinson a complété la remontée des siens par la suite. (La Presse canadienne)