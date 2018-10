DÉTROIT — Auston Matthews a fait bouger les cordages à deux reprises pour reconquérir le sommet du classement des meilleurs marqueurs de la LNH et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Red Wings de Detroit 5-3, jeudi soir.

Matthews a nivelé un record de la LNH après cinq matchs. Il a rejoint Alex Ovechkin, Patrick Marleau, Mario Lemieux et Mike Bossy devenant l’un des rares joueurs à avoir atteint le plateau des neuf buts après les cinq premiers duels de la saison. Il est le troisième joueur de la concession à avoir marqué ses cinq premiers buts de la saison lors des cinq premières rencontres de l’équipe.

Morgan Rielly a ajouté un but et une mention d’aide pour récolter son 11e point de la saison, égalant la marque de Bobby Orr lors de son départ fulgurant en 1973-74. Reilly et Orr se trouvent derrière le défenseur Harry Cameron, qui a récolté 15 points lors de ses cinq premières rencontres, en 1917-1918.

Nick Jensen a donné les devants 1-0 aux locaux à mi-chemin en première période et a ajouté son deuxième but du match à mi-chemin au troisième tiers. Dylan Larkin a aussi fait mouche du côté des Red Wings. Jimmy Howard a repoussé 25 des 30 rondelles dirigées vers lui.

Frederik Andersen a réalisé 26 arrêts et Mitch Marner a également ajouté un but pour les Maple Leafs.