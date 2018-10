NASHVILLE — Pekka Rinne a réalisé 29 arrêts pour mener les Predators de Nashville vers un blanchissage de 3-0 devant les Jets de Winnipeg, jeudi soir.

Il s’agissait de son 52e jeu blanc en carrière. Ryan Hartman a récolté un but et une mention d’aide, tandis que Roman Josi et Ryan Johansen ont complété le pointage du côté de Nashville, qui affiche un dossier de 3-1-0.

Connor Hellebuyck a pour sa part repoussé 27 lancers du côté des Jets, qui présentent quant à eux une fiche de 2-2-0.

Les deux équipes croisaient le fer pour la première fois depuis que les Jets se sont débarrassés des Predators au deuxième tour des séries.

Josi a doublé l’avance des Predators à 7:58 de la troisième période avec un tir frappé du haut de l’enclave. Johansen a porté le coup final à 14:42 de la troisième période.