ST. PAUL, Minn. — Jason Zucker a profité d’une échappée pour dénouer l’impasse en prolongation, permettant au Wild du Minnesota de venir de l’arrière pour vaincre les Blackhawks de Chicago 4-3, jeudi soir.

Zach Parise a repéré Zucker et a envoyé une longue passe le long de la ligne rouge à son coéquipier, qui a par la suite déjoué Cam Ward entre les jambières pour aider le Wild (1-1-1) à signer sa toute première victoire de la saison.

Ryan Suter a forcé la tenue d’une période de prolongation lorsqu’il a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 23 secondes à écouler et a permis au Wild de reprendre possession du disque sur la séquence du but victorieux. Zucker a récolté deux buts et une mention d’aide.

Alex DeBrincat a inscrit deux filets et a ajouté une aide à sa fiche pour les Blackhawks, dont un but en avantage numérique qui a donné les devants aux visiteurs en début de troisième période.

Le Wild a cependant déployé une attaque massive pour venir de l’arrière et l’emporter. Ils ont bombardé le filet adverse avec 46 tirs.

Eric Staal a ajouté un but en deuxième période pour le Wild. Devan Dubnyk a réalisé 27 arrêts pour sa part.