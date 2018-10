KUALA LUMPUR, Malaisie — Gary Woodland a ramené une carte de 61, 11 coups sous la normale, pour égaler un record du parcours et il a rejoint Marc Leishman au sommet du classement à l’issue de la deuxième ronde de la classique CIMB.

Woodland et Leishman (62) présentent des totaux de 130 sur le parcours réaménagé TPC de Kuala Lumpur West.

Woodland n’a commis aucun boguey au fil de sa ronde pour égaler la ronde de 61 de Justin Thomas lorsqu’il a remporté le tournoi en 2015, son premier de deux titres d’affilée à Kuala Lumpur.

Shubhankar Sharma (64) et Paul Casey (65) sont sur un pied d’égalité au troisième rang, à un coup des co-meneurs. Les deux golfeurs ont connu des séquences de quatre oiselets et un aigle en cinq trous.

Bronson Burgoon, meneur après la première ronde, a eu besoin de 69 coups pour compléter sa ronde et il accuse désormais deux coups de retard, ex eaquo avec ses compatriotes américains Scott Piercy (67) et Austin Cook (68).

Woodland a terminé deuxième derrière son compatriote américain Ryan Moore à Kuala Lumpur en 2013 et 2014.