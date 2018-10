ARLINGTON, Texas — Joe Girardi a rencontré la direction des Rangers du Texas, qui sont à la recherche d’un nouveau gérant.

Des personnes familières avec le dossier ont confirmé à l’Associated Press que Girardi était de passage à Arlington vendredi pour passer une entrevue. L’équipe n’a fait aucun commentaire lors de la première ronde d’entrevues pour dénicher un remplaçant à Jeff Banister, qui a été congédié.

Girardi a déjà été gérant des Yankees de New York et des Marlins de la Floride. Il a guidé les Yankees vers le championnat de la Série mondiale en 2009, leur 27e titre et leur seul depuis l’an 2000. Il a été gérant des Yankees pendant 10 saisons, mais son contrat n’a pas été renouvelé à la suite de l’élimination de sa troupe en série de championnat de la Ligue américaine en octobre 2017.

Il a été gérant des Marlins en 2006 et a été nommé gérant par excellence de la Ligue nationale.

Girardi, qui célébrera son 54e anniversaire de naissance dimanche, présente un dossier de 988-794 comme gérant.

En tant que joueur, Girardi a disputé 15 saisons dans les Ligues majeures de 1989 à 2003.