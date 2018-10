TORONTO — Jeremiah Masoli a lancé quatre passes de touché pour mener les Tiger-Cats de Hamilton vers un gain de 34-20 contre les Argonauts de Toronto, vendredi soir.

Les Ticats (8-7) ont balayé leur série de trois matchs cette saison face à la formation torontoise et Masoli a été l’un des éléments-clés du succès des siens, grâce à ses 11 passes de touché.

Durant la rencontre, il a complété 21 de ses 30 passes pour des gains aériens de 338 verges avec deux interceptions, surpassant le plateau des 300 verges au cours des trois matchs face aux Argonauts et pour la 11e fois cette saison— un sommet dans la LCF.

Luke Tasker et Brandon Banks ont une fois de plus effectué un travail colossal devant les Argonauts, une fois de plus. Banks a réalisé huit attrapéspour des gains de 178 verges et un touché, tandis que Tasker a récolté quatre réceptions pour de gains de 63 verges et trois touchés.

En trois matchs, Banks a réalisé 23 attrapés pour 466 verges de gains et cinq touchés, tandis que Tasker a enregistré 19 réceptions pour cinq touchés et des gains de 297 verges durant cette séquence.

Masoli a scellé la victoire au troisième quart en repérant à deux reprises Tasker dans la zone des buts, sur cinq et 48 verges, procurant une confortable avance de 31-10 aux Tiger-Cats.

Les Argonauts, la 10e équipe de la LCF depuis 1958 à remporter la Coupe Grey et rater les éliminatoires l’année suivante, ont encaissé un septième revers consécutif. C’est la plus longue séquence de défaites de l’entraîneur-chef de la formation torontoise, Marc Trestman.

À son premier départ en neuf matchs, James Franklin a pour sa part vu 22 de ses 36 passes être complétées pour des gains de 294 verges par la voie des airs, avec deux touchés et une interception. Il a également parcouru une distance totale de 44 verges en sept portées. Le vétéran S.J. Green a réalisé sept attrapés pour des gains de 123 verges et un touché.

Les Tiger-Cats se sont emparés du premier rang de l’Association de l’Est, à égalité avec le Rouge et Noir d’Ottawa (8-6), qui rendront visite aux Eskimos d’Edmonton samedi. Les Ticats affronteront le Rouge et Noir la semaine prochaine au TC Place.