HONG KONG — Wang Qiang, la meilleure joueuse chinoise en vertu de son 24e rang mondial, affrontera l’Ukrainienne Dayana Yastremska en finale de l’Omnium de Hong Kong, dimanche, et elle y convoitera son troisième titre en carrière.

Wang a signé deux étonnantes victoires samedi. Elle a d’abord complété son match de quarts de finale contre la favorite Elina Svitolina, qui avait été interrompu par la pluie la veille, en l’emportant 6-2, 6-4. Elle a du même coup signé sa première victoire en carrière contre une joueuse du top-5 mondial.

Puis, Wang a renversé la quatrième tête de série Garbine Muguruza 6-7 (5), 6-4, 7-5 pour accéder à la finale.

Wang a haussé son niveau de jeu d’un cran depuis la mi-juillet. Elle a gagné ses deux premiers titres en carrière sur le circuit de la WTA à Nanchang et Guangzhou, et fut également dans le carré d’as à Hiroshima, Wuhan et Pékin.

Quant à Yastremska, elle a atteint sa première finale en carrière en éliminant la Chinoise Zhang Shuai 7-5, 6-4 en demi-finales.

La joueuse âgée de 18 ans est du même coup devenue la quatrième femme née dans ce siècle à se qualifier pour une finale d’un tournoi de la WTA.

Le meilleur résultat précédent de l’Ukrainienne, 102e au monde, avait été une participation aux quarts de finale du tournoi d’Istanbul l’an dernier.

Svitolina a commencé la semaine parmi les cinq joueuses qui peuvent encore espérer se qualifier pour les Finales de la WTA, un prestigieux tournoi qui regroupera les huit meilleures joueuses au monde et qui se déroulera à la fin du mois à Singapour.

Elle peut encore espérer s’y qualifier, mais devra demander et obtenir une invitation pour prendre part à un tournoi cette semaine afin de s’assurer sa présence à Singapour.