INCHEON, Corée, République de — Danielle Kang et Charley Hull ont remis des cartes identiques de 68 (moins-4) qui leur ont permis de conserver les commandes du Championnat KEB Hana Bank après trois rondes, samedi, tandis que la Canadienne Brooke Henderson orchestrait une remontée au classement en jouant 65.

Ariya Jutanugarn accuse un déficit d’un coup sur les comeneuses, après avoir joué 69 pour se retrouver à moins-11 (205) au cumulatif. La favorite locale, In Gee Chun, a complété le parcours en 66 coups et se retrouve à deux coups de la tête, à égalité en quatrième place avec Minjee Lee (67) et Lydia Ko (68) à moins-10.

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a effacé son seul boguey de la ronde en réalisant huit oiselets, la reléguant en 10e place à moins-5 en compagnie de quatre autres golfeuses, dont l’Américaine Lexi Thompson (68).

La no 1 mondiale, Sung Hyun Park, qui menait après la deuxième ronde, s’est contentée d’une ronde de 71 au cours de laquelle elle a notamment commis trois bogueys et un double boguey.