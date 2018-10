CANCUN, Mexique — La Canadienne Jessica Klimkait a obtenu la médaille d’argent chez les judokas de moins de 57 kilos, vendredi soir, au Grand Prix de Cancun, au Mexique.

Klimkait, qui était en quête d’un premier titre sur ce circuit, s’est inclinée en finale devant la championne olympique en titre, la Brésilienne Rafaela Silva.

L’Ontarienne, classée 10e au monde, affrontait Silva, 11e, pour la sixième fois de sa carrière. Klimkait avait remporté leurs deux derniers duels, notamment au premier tour des Championnats du monde le mois dernier, mais elle n’a pu poursuivre sa séquence contre elle. Silva s’est imposée dans le combat après avoir marqué deux waza-ari.

«Jessica a utilisé la même stratégie que lorsqu’elle l’avait affrontée précédemment en utilisant sa mobilité pour inciter des réactions à la Brésilienne. Cette fois, Silva a fait des ajustements et a pris une approche différente, a souligné l’entraîneur de l’équipe nationale Michel Almeida. Son but était d’empêcher Jessica de se déplacer, et cela a été une bonne option pour elle. Maintenant, c’est au tour de Jessica de faire des ajustements.»

Klimkait, de Whitby, s’était inclinée plus tôt cette saison en finale à Zagreb, en Croatie, et à Hohhot, en Chine, devant sa compatriote Christa Deguchi.

Samedi, ce sera au tour de Catherine Beauchemin-Pinard et Stéfanie Tremblay d’entrer en action chez les moins de 63 kilos, ainsi qu’Emily Burt et Kelita Zupancic chez les moins de 70 kilos.

Du côté masculin, Antoine Bouchard et Arthur Margelidon seront à surveiller dans la catégorie des moins de 73 kg, tout comme Étienne Briand chez les moins de 81 kilos.