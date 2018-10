CLEVELAND — Les Browns de Cleveland ont offert un contrat au joueur autonome Breshad Perriman afin de compenser les nombreuses blessures qui ont décimé leur groupe d’ailiers espacés.

Perriman s’est entraîné avec les Browns samedi, au lendemain de la fracture de la clavicule subie par la recrue Derrick Willies pendant une séance d’entraînement. Willies devait être le troisième receveur de passes des Browns dimanche contre les Chargers de Los Angeles, puisque Rashard Higgins est blessé à un genou.

Puisqu’on ignore toujours la gravité de la blessure de Higgins et que Willies séjournera à l’infirmerie, l’équipe a conclu une entente avec Perriman, qui a été libéré par les Ravens de Baltimore avant la saison et qui a connu un bref séjour avec les Redskins de Washington.

Perriman fut le 26e choix universel au repêchage de la NFL en 2015, mais des blessures ont ralenti sa carrière. Il a raté sa saison recrue à cause d’une blessure à un genou, et a capté 33 passes pour 499 verges de gains et trois touchés à sa deuxième campagne.

La recrue Damion Ratley occupera le poste de Willies dimanche, et Rod Streater devrait être en uniforme.