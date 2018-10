NEW YORK — Le capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a touché la cible en avantage numérique et ajouté une mention d’aide à sa fiche dans la victoire de 2-1 contre les Rangers de New York, samedi, leur procurant du même coup une première victoire cette saison.

McDavid a fait vibrer les cordages pour son deuxième filet de la saison à 6:23 de la troisième période, lorsqu’il a habilement redirigé un tir derrière le gardien Henrik Lundqvist — alors que l’attaquant Vladislav Namesnikov était au cachot pour avoir accroché. Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont obtenu les aides sur la séquence.

L’ex-gardien des Rangers, Cam Talbot, a effectué un total de 23 arrêts pour les visiteurs.

Mika Zibanejad a ouvert la marque pour les Rangers à 12:49 de la première période. Zibanejad a accepté une passe du défenseur Marc Staal avant de déjouer Talbot d’un tir précis. Il s’agissait du premier but de Zibanejad cette saison.

Nugent-Hopkins a cependant ramené les deux équipes à la case départ à 14:17, après avoir sauté sur une rondelle libre dans l’enclave pour tromper la vigilance de Lundqvist. Le défenseur Darnell Nurse — qui disputait son 200e match en carrière dans la LNH — et McDavid ont amassé une passe chacun.