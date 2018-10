OTTAWA — Chris Wideman a inscrit deux buts et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Kings de Los Angeles 5-1, samedi.

Chris Tierney, Mark Stone et Colin White ont aussi touché la cible pour les Sénateurs, tandis que Craig Anderson a repoussé 36 tirs. Brady Tkachuk, Matt Duchene et Thomas Chabot ont récolté chacun deux aides.

Trevor Lewis a marqué l’unique but des Kings, qui compléteront un voyage de quatre rencontres avec un arrêt à Toronto, lundi.

Jack Campbell effectuait un quatrième départ d’affilée devant le filet des Kings en relève à Jonathan Quick, blessé. Campbell a accordé quatre buts sur 11 lancers avant de céder sa place à Peter Budaj. Ce dernier a été battu une fois sur 11 tirs.

Tierney a ouvert le pointage après un peu plus de six minutes de jeu, déviant un tir de Dylan DeMelo derrière Campbell.

Wideman, avec son premier de la saison, a porté le score à 2-0 plus tard en première période. Le défenseur a profité d’un retour à la suite d’un lancer de Tkachuk.

Il s’agissait pour Wideman d’un premier but en presque un an jour pour jour, lui qui a raté la majorité de la dernière campagne en raison d’une blessure à une cuisse. Son dernier but avait été marqué le 14 octobre 2017, face aux Oilers, à Edmonton.

Stone a creusé l’écart en avantage numérique, puis White a ajouté le quatrième filet des locaux à mi-chemin en deuxième période. Il a mis fin à la journée de travail de Campbell en le battant à l’aide d’un tir des poignets.

Lewis a inscrit les Kings au pointage avec 5:07 à faire au deuxième vingt, mais Wideman a ajouté un but d’assurance en troisième période, pendant une pénalité à retardement contre les visiteurs.

Il s’agissait de la seule visite des Kings à Ottawa cette saison et la rencontre marquait le retour du défenseur Dion Phaneuf dans la capitale canadienne. Phaneuf a été échangé aux Kings en février dernier après trois campagnes avec les Sénateurs.

En 154 matchs avec les Sénateurs, Phaneuf a inscrit 13 buts et 41 aides.