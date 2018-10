EDMONTON — CJ Gable a inscrit deux touchés par la course et les Eskimos d’Edmonton ont maintenu leur position dans la course aux éliminatoires grâce à une victoire de 34-16 sur le Rouge et Noir d’Ottawa, samedi.

Les Eskimors ont mis un terme à leur séquence de trois défaites pour porter leur fiche à huit victoires et autant de défaites. La formation d’Edmonton pourrait également se tailler une place en éliminatoires du côté de l’Association de l’Est s’il advenait que les choses se corsent dans l’Ouest.

Le Rouge et Noir (8-7) a encaissé un deuxième revers d’affilée, mais demeure à égalité avec les Tiger-Cats de Hamilton au premier rang de l’Association de l’Est.

La formation ontarienne a réussi à capitaliser sur sa première séquence offensive grâce à un placement de 32 verges de la recrue Lewis Ward. Il s’agissait de son 41e placement d’affilée qu’il réussissait.

Les Eskimos ont finalement été en mesure d’inscrire un majeur après avoir passé neuf quarts de jeu sans en inscrire un seul, une disette de 152 minutes et 21 secondes, lorsque Martese Jackson a parcouru une distance de 13 verges jusqu’à la zone des buts avec trois minutes à faire au premier quart.

En amorçant le deuxième quart, le Rouge et Noir a répondu avec un autre placement de Ward et un second à mi-chemin, pour prendre les devants 9-7.

Les visiteurs ont ajouté à ça un touché après que le quart Trevor Harris eut rejoint Diontae Spencer sur 61 verges.

Les Eskimos sont revenus à la charge, 29 secondes avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour la mi-temps, après une course de trois verges de Gable.

Edmonton est revenu en force au troisième quart lorsque Sean Whyte a réussi un placement de 15 verges.

Le quart-arrière des Eskimos Mike Reilly a orchestré une autre séquence du tonnerre à l’attaque lors de la possession suivante, qui s’est soldée avec un touché au sol de quatre verges de Gable.

Whyte a ajouté un botté de placement pour porter la marque 27-16 en faveur d’Edmonton.

Les locaux se sont forgé une petite avance par la suite, après que Reilly eut complété une passe en direction de Bryant Mitchell, qui a couru de la ligne de 75 verges à la zone des buts par la suite.

Les deux équipes seront de retour sur le terrain vendredi. Le Rouge et Noir accueillera les Ticats, tandis que les Eskimos s’envoleront vers Vancouver pour affronter les Lions de la Colombie-Britannique.