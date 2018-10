ROUYN-NORANDA, Qc — Patrik Hrehorcak a complété un tour du chapeau, Samuel Harvey a été parfait en 29 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda se sont emparé du premier rang du classement général de la LHJMQ après avoir pulvérisé les Voltigeurs de Drummondville 9-0, samedi soir.

Grâce à sa neuvième victoire depuis le début de la saison, la troupe de Mario Pouliot a détrôné le Drakkar de Baie-Comeau au sommet du classement. Le Drakkar présente un dossier de 8-1-0 depuis le début de la campagne, tandis que la formation de Rouyn-Noranda a signé un huitième gain d’affilée en 10 rencontres.

Les Huskies ont donné le ton rapidement à la rencontre en inscrivant quatre buts avant le premier entracte.

Alex Beaucage a amorcé le festival offensif après 4:57 de jeu en première période et s’est fait complice de Tyler Hinam en avantage numérique au troisième engagement. Hinam a quant à lui fait bouger les cordages du filet adverse deux fois consécutive au troisième tiers. Vincent Marleau a récolté un but en supériorité numérique et quatre mentions d’aide. Félix Bibeau et William Dufour ont complété la marque.

Après avoir signé un important gain de 7-1 la veille face au Drakkar, les hommes de Steve Hartley n’ont pas été en mesure de percer le mystère de Harvey. Ils ont raté deux occasions de répliquer en avantage numérique, mais ils ont pourtant mieux fait que leurs adversaires au chapitre des tirs au but.

Après avoir concédé trois buts en cinq tirs, Olivier Rodrigue a été remplacé par Daniel Moody devant la cage des Voltigeurs. Moody a pour sa part cédé à six reprises en 20 tirs.

Screaming Eagles 3 Océanic 2

Mathias Laferrière a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Screaming Eagles du Cap-Breton sont venus de l’arrière avant de venir à bout de l’Océanic de Rimouski par la marque de 3-2.

Carson MacKinnon et Jordan Lepage ont donné les devants 2-0 à l’Océanic (6-4-0), mais Mitchell Balmas, avec 1:16 à faire au deuxième vingt, et Gabriel Proulx, après 4:54 de jeu en troisième période, ont donné la réplique pour les Screaming Eagles (4-6-1).

Laferrière a ensuite joué les héros avec 6:14 à faire en temps réglementaire.

Kevin Mandolese a repoussé 41 lancers devant le filet des Screaming Eagles, tandis que le gardien de l’Océanic Colten Ellis a accordé trois buts sur 25 lancers.

Saguenéens 3 Cataractes 4

Valentin Nussbaumer et Vincent Senez ont marqué des buts en avantage numérique en plus d’amasser chacun une aide et les Cataractes de Shawinigan ont défait les Saguenéens de Chicoutimi 4-3.

Jérémy Martin et Mavrick Bourque ont également touché la cible pour les Cataractes (3-7-0), qui ont gagné un deuxième match de suite après avoir mis fin à une série de sept revers. Lucas Fitzpatrick a effectué 28 arrêts, dont 13 en troisième période, quand les Saguenéens ont eu l’avantage 15-1 au chapitre des tirs au but.

Théo Rochette a récolté un but et une aide pour les Saguenéens (5-3-2), tandis que Justin Ducharme et Jesse Sutton ont aussi fait bouger les cordages. Zachary Bouthillier a accordé quatre buts sur 24 lancers avant de céder sa place à Alexis Shank après 38:19 de jeu. Shank a stoppé le seul lancer effectué dans sa direction.

Les Cataractes ont profité de deux de leurs quatre occasions en avantage numérique, tandis que les Saguenéens ont été 0-en-1.

Wildcats 5 Foreurs 2

Jonathan Aspirot et Jakob Pelletier ont récolté chacun un but et une aide, Charles-Antoine Lavallée a stoppé 37 lancers et les Wildcats de Moncton ont eu le meilleur 5-2 face aux Foreurs de Val-d’Or.

Gabriel Sylvestre, Elliot Desnoyers et Jacob Hudson ont également touché la cible pour les Wildcats (6-3-1), tandis que Mika Cyr et Alexander Khovanov ont amassé chacun deux aides.

Nicolas Ouellet et Daniil Berestnev ont obtenu un but et une aide chacun pour les Foreurs (2-6-1), alors que Jonathan Lemieux a accordé quatre buts sur 37 tirs.

Ouellet a créé l’égalité 2-2 avec 8:13 à faire en troisième période, mais Pelletier redonné les devants aux Wildcats 22 secondes plus tard.

Desnoyers a creusé l’écart 31 secondes plus tard, puis Aspirot a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre.

Armada 3 Olympiques 1

Émile Samson a repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui et l’Armada de Blainville-Boisbriand a inscrit trois buts sans riposte pour l’emporter 3-1 devant les Olympiques de Gatineau.

Après avoir concédé le premier but à Jeffrey Durocher au premier engagement, Samson a fermé la porte à 25 reprises pour permettre à l’Armada (4-2-1) de se diriger vers la victoire.

Charles-Antoine Giguère a nivelé la marque à 14:13 du deuxième tiers et Thomas Ethier a réitéré du côté des visiteurs à mi-chemin en troisième période, donnant une avance d’un but aux siens. Rémy Anglehart a par la suite scellé la victoire en enfilant un but dans un filet désert, en désavantage numérique, alors qu’il restait 18 secondes à écouler.

Durocher a ouvert la marque en avantage numérique pour les Olympiques (5-3-1), tandis que Creed Jones a cédé à deux reprises en 25 lancers.