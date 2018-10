NASHVILLE — Filip Forsberg a inscrit deux buts, Viktor Arvidsson a accumulé un but et une aide et les Predators de Nashville ont défait les Islanders de New York 5-2, samedi.

Calle Jarnkrok et Kyle Turris ont aussi marqué pour les Predators, qui ont remporté quatre de leurs cinq premiers matchs cette saison. Juuse Saros a repoussé 20 lancers pour battre les Islanders pour une deuxième fois en huit jours.

Brock Nelson et Andrew Ladd ont fait mouche du côté des Islanders, qui avaient perdu 4-3 devant leurs partisans face aux Predators samedi dernier. Robin Lehner a effectué 24 arrêts.

Les Predators ont pris le contrôle de la rencontre grâce à trois buts dans un intervalle de quatre minutes et demie tard dans une première période qu’ils ont dominée 16-4 au chapitre des tirs au but.

Nelson a inscrit les visiteurs au pointage après 6:14 de jeu en deuxième période. Il s’agissait pour lui d’un 100e but dans la LNH.

Ladd a ensuite réduit l’écart à un seul but avec un peu moins de huit minutes à faire au deuxième vingt, profitant d’une mise en scène de Mathew Barzal.

Cependant, Turris a redonné un coussin de deux buts aux Predators en marquant en avantage numérique après 4:32 de jeu en troisième période. Il s’agissait du premier but des Predators en avantage numérique cette saison, à leur 16e occasion.

Forsberg a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre.