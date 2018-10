TIANJIN, Chine — Caroline Garcia a remporté son premier titre cette saison en disposant de la favorite Karolina Pliskova 7-6 (7), 6-3 en finale de l’Omnium de Tianjin, dimanche.

Garcia, la 16e raquette mondiale, a soulevé son premier trophée depuis ses deux consécutifs à Wuhan et à Pékin il y a un peu plus d’un an.

Les deux titres de la Française à la fin de la dernière campagne lui avaient permis de se qualifier pour les Finales de la WTA à Singapour. Cette année, sa victoire à Tianjin ne lui permettra pas d’y participer pour une deuxième saison consécutive.

L’échec de Pliskova l’a aussi empêchée de s’assurer sa présence aux Finales de la WTA.

La Tchèque, présentement en huitième place dans la course aux qualifications pour ce prestigieux tournoi, devra attendre les résultats de la semaine prochaine au Luxembourg et à Moscou pour savoir si elle obtiendra un des trois derniers laissez-passer disponibles. Pliskova jouera à Moscou.

L’Américaine Sloane Stephens, l’Ukrainienne Elena Svitolina et la Hollandaise Kiki Bertens sont les autres joueuses qui peuvent toujours espérer se rendre à Singapour.

Garcia tirait de l’arrière 1-5 au bris d’égalité du premier set lorsqu’elle a ouvert la machine. Elle a sauvé une balle de manche à 5-6 avant de s’adjuger le premier set au bout d’une heure.

Au deuxième set, Garcia a rapidement pris les commandes 5-0, puis elle a servi pour le match à 5-1. Pliskova s’est bien battue, mais elle s’est éventuellement avouée vaincue trois jeux plus tard. Garcia a scellé l’issue du match avec son sixième as du duel.