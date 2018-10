ANVERS, Belgique — Les festivités auront été de courte durée pour Félix Auger-Aliassime. Moins de vingt-quatre heures après avoir remporté le tournoi Challenger de Tachkent, en Ouzbékistan, le tennisman âgé de 18 ans était de retour sur le court à Anvers, en Belgique.

Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour des qualifications 5-7, 6-3, 7-6 (2) contre le favori local Zizou Bergs à l’Omnium européen.

Visiblement épuisé par le transport et le fait d’avoir disputé huit matchs en autant de jours, le Québécois a été confronté à deux balles de match contre Bergs, 399e raquette mondiale. Il les a cependant effacées avant de sceller l’issue de la rencontre en deux heures et 33 minutes. Il s’agissait du premier duel en carrière entre Auger-Aliassime et Bergs.

Auger-Aliassime, quatrième tête de série du tableau des qualifications, affrontera au deuxième tour lundi l’Ukrainien Serhiy Stakhovsky.

Samedi, le représentant de l’unifolié avait facilement vaincu le Polonais Kamil Majchrzak, 178e joueur mondial, en deux sets de 6-3, 6-2 en finale du Challenger de Tachkent.

Auger-Aliassime, classé au 128e rang mondial, a dû gagner ses trois matchs de qualifications et signer quatre autres victoires au tableau principal pour enlever les honneurs de ce tournoi.

Il en était à une troisième finale d’un tournoi du circuit Challenger cette année. Son palmarès s’établit maintenant à 2-1 en match de championnat, après sa conquête du titre à Lyon, en France, plus tôt en juin.