LANDOVER — Josh Norman a rebondi après avoir été cloué au banc lundi dernier en interceptant son ex-coéquipier Cam Newton et en provoquant un échappé, dimanche, dans l’étonnante victoire de 23-17 des Redskins de Washington contre les Panthers de la Caroline.

Norman a mis un terme à une série de 19 rencontres sans interception en captant une passe de Newton, en situation de troisième essai et long au début du deuxième quart, pour son premier revirement depuis le 24 décembre 2016. Norman a aussi arraché le ballon à l’ailier espacé recrue des Panthers D.J. Moore, au cours d’un duel contre l’équipe qui l’a subitement retranché après sa sélection sur l’équipe d’étoiles de la NFL en 2015.

Newton a complété 27 de ses 40 tentatives de passe pour 275 verges de gains et deux touchés, en plus d’avoir amassé 43 verges au sol. Il a orchestré une dernière tentative de remontée qui a permis aux Panthers de se retrouver à la ligne de 16 des Redskins, mais a raté ses passes lors des deuxième, troisième et quatrième essais pour sceller l’issue de la rencontre.

Les Panthers (3-2) ont été plombés par de nombreux revirements, dont celui de Moore en retour de botté de dégagement qui a mis la table pour la passe de touché de 22 verges d’Alex Smith à Vernon Davis.

Adrian Peterson a effectué 17 courses pour 97 verges de gains dans la victoire des Redskins (3-2).