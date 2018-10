HOUSTON — Johnathan Joseph a retourné une interception sur 28 verges pour le touché alors qu’il restait 1:28 au cadran et les Texans de Houston sont venus à bout des Bills de Buffalo 20-13, dimanche.

Les Texans tiraient de l’arrière par trois points lorsque Phillip Gaines a été puni pour obstruction aux dépens de Will Fuller dans la zone des buts avec deux minutes à écouler au match, permettant aux Texans d’avancer de 41 verges, à la ligne de 1 des Bills.

Les Texans (3-3) ont cependant perdu sept verges en trois jeux, une séquence qui a culminé avec la passe ratée vers Ryan Griffin qui a été rabattue par Matt Milano. La formation texane a donc dû botter.

Le placement de 27 verges de Ka’imi Fairbairn a créé l’égalité avec 1:34 à jouer.

Deux jeux plus tard, Joseph s’est immiscé entre le quart réserviste Nathan Peterman et Kelvin Benjamin pour capter le ballon et il a galopé jusque dans la zone payante. Les Texans ont alors pris les commandes du match et évité de devoir participer à la prolongation dans un troisième match de suite.

Les Bills (2-4) auraient pu créer l’égalité après cela, mais Kareem Jackson a réussi une interception aux dépens de Peterman alors qu’il restait 35 secondes à faire pour sceller l’issue du match.