CLEVELAND — Philip Rivers a lancé deux passes de touché à Tyrell Williams en plus d’effectuer un bloc lors d’un des trois touchés au sol de Melvin Gordon et les Chargers de Los Angeles ont vaincu les Browns de Cleveland 38-14, dimanche.

Âgé de 36 ans, Rivers a poursuivi un de ses meilleurs départs en 15 ans de carrière, menant les Chargers (4-2) vers une troisième victoire de suite. Rivers a réussi 11 de ses 20 passes pour des gains de 207 verges et il a été victime d’une interception.

Les Chargers ont causé du dommage au sol, alors que Gordon a récolté 132 verges. Il a inscrit un touché à la suite de courses de quatre, 10 et 11 verges.

Rivers et Williams ont conjugué leurs efforts pour des majeurs de 45 et 29 verges en première demie. La course de 11 verges pour un touché de Gordon procurait une avance de 35-6 aux Chargers.

Le troisième départ de la carrière de Baker Mayfield n’a pas été facile. Le premier choix au total lors du dernier repêchage a été victime de cinq sacs, deux interceptions et il s’est tourné la cheville lorsqu’il a glissé sur indicateur de verges sur les lignes de côté.

Mayfield a complété 22 de ses 46 tentatives par la voie des airs et il a amassé des gains de 238 verges. Il a lancé une passe de touché au demi inséré David Njoku.

Les Browns (2-3-1) ont été dominés après avoir disputé cinq matchs serrés, dont trois ont nécessité une prolongation.