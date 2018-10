EAST RUTHERFORD, N.J. — Jason Myers a établi un record de concession en réussissant sept placements, Sam Darnold a lancé deux passes de touché et les Jets de New York se sont accrochés pour vaincre les Colts d’Indianapolis 42-34, dimanche, leur permettant de signer deux victoires de suite pour la première fois en plus d’un an.

Morris Claiborne a retourné la première des trois interceptions aux dépens d’Andrew Luck pour un touché et les Jets (3-3) ont retrouvé le seuil de la respectabilité (,500) en profitant du fait que les Colts (1-5) étaient affaiblis. Ces derniers ont encaissé une quatrième défaite d’affilée.

Darnold a complété 24 de ses 30 tentatives de passe pour 280 verges de gains, deux majeurs — à Terrelle Pryor et Chris Herndon — et une interception. Les Jets ont du même coup savouré deux victoires consécutives pour la première fois depuis leur séquence de trois entre les semaines nos 3 et 5 la saison dernière.

Myers a réussi des placements de 30, 48, 32, 37, 45, 37 et 45 pour fracasser la marque précédente appartenant à Jim Turner (1968) — le botteur qui avait permis aux Jets de remporter le Super Bowl — et Bobby Howfield (1972).

Luck a réussi 23 de ses 43 passes tentées pour 301 verges de gains et des passes de touché à Marcus Johnson, Eric Ebron, Erik Swoope et Chester Rogers, la dernière se produisant avec 1:51 à écouler au match. Neal Sterling a ensuite récupéré le botté court des Colts pour assurer la victoire aux Jets.